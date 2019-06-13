РИАМО – 13 июн. Сведения в отношении компании «Драйв» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта с администрацией городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, администрация направила в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «Драйв» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем администрации поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по продлению лицензий программы для ЭВМ «1С-Битрикс24: Корпоративный портал», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС ООО «Драйв» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.