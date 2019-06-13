РИАМО - 13 июн. Главгосстройнадзор Московской области завершил выездную проверку технической эксплуатации многофункционального торгово-развлекательного центра «Эльград» в Электростали, серьезных нарушений выявлено не было, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Проверку провели в отношении ООО «Аукцион» на предмет исполнения норм технической эксплуатации здания МТРЦ «Эльград», расположенного на проспекте Ленина.

«Проверка показала, что служба эксплуатации своевременно осуществляет текущие и общие осмотры конструкций и инженерного оборудования здания. Техническая документация оформляется в надлежащем объеме, предусмотренном положением по технической эксплуатации», – отмечается в материале.

В настоящее время на объекте проводятся работы по текущему ремонту здания. По результатам проверки составлены соответствующий акт, а также выдано предписание об устранении отдельных нарушений при проведении ремонта до 18 ноября 2019 года.

МТРЦ «Эльград» введен в эксплуатацию в 2008 году. Общая площадь здания составляет около 60 тысяч квадратных метров. В нем расположены магазин бытовой техники, мебельный салон, магазины товаров для дома, продовольственный магазин, предприятия быстрого питания, а также фитнес-центр, кинотеатр и торговые павильоны.