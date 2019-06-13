РИАМО - 13 июн. Программа «Лето в Подмосковье» в настоящий момент насчитывает 25 мероприятий в 14 городах, сообщила журналистам в четверг председатель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

В четверг вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова в Больших Вяземах презентовала проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона.

«Двадцать пять мероприятий в 14 городах сейчас включены в программу «Лето в Подмосковье», - сказала Галкина.

В частности, в августе пройдет самый крупный в России сырный фестиваль.

«Для нас «Лето в Подмосковье» - это возможность развиваться и расти, потому что «Зима в Подмосковье» нам подняла продажи и поток туристов в два раза на сыроварне, и мы рассчитываем, что «Лето в Подмосковье» еще в два раза увеличит. Для нас главное мероприятие «Лета в Подмосковье» - сырный фестиваль, который пройдет в Истре у нас на сыроварне с 9 по 11 августа», - отметил сыровар Олег Сирота.

В Подмосковье запустили проект «Лето в Подмосковье», задачей которого является привлечение туристов в небольшие города региона. В рамках проекта в Московской области пройдут фестивали, мероприятия под брендом «Подмосковные вечера».

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) также запустило новый специальный проект «Лето в Подмосковье», жители и гости региона теперь могут больше узнать об интересных местах Подмосковья, где можно с пользой провести лето.

Как провести лето в Подмосковье>>