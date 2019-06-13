РИАМО - 13 июн. В Подмосковье в текущем году независимая оценка качества пройдет в 2042 организациях, в том числе в 76 учреждениях социального обслуживания, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В министерстве состоялось заседание общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания.

«Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания проводится ежегодно с 2015 года. Это не только инструмент для выявления и устранения недостатков. Это способ для населения поддерживать постоянный контакт с региональными органами власти для повышения качества жизни в Московской области», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она добавила, что в 2019 году независимую оценку качества планируется провести в 2 042 организациях Московской области, в том числе в 76 учреждениях социального обслуживания.

Кроме этого, члены общественного совета обсудили публикацию данных по проведению независимой оценки качества на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru.

Также на заседании обсудили самый важный вопрос – подготовку и представление обязательного публичного отчета губернатора Московской области в Мособлдуму о результатах независимой оценки качества.

«Публичный отчет представляется в Московскую областную думу впервые за все время проведения независимой оценки качества», – подчеркнула первый заместитель министра Надежда Ускова.

По ее словам, публичный отчет содержит не только общую информацию, но и полное описание всех принимаемых мер по совершенствованию работы учреждений всей социальной сферы по Московской области за прошлый год.