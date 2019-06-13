РИАМО – 13 июн. Благотворительный фонд «Бельканто» представляет скрипичный концерт музыки композиторов Антонио Вивальди и Астора Пьяццолы, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«В Кафедральном соборе Святых Петра и Павла на Китай-городе 14 июня пройдет концерт фонда «Бельканто» с необычной программой: цикл скрипичных концертов «Времена года» итальянского композитора Антонио Вивальди и «Времена года в Буэйнос-Айресе» аргентинца Астора Пьяццолы прозвучат в исполнении органа и оркестра», – говорится в сообщении.

Тема времен года, поднимавшаяся в творчестве многих композиторов, у каждого звучит по-разному, и если «Времена» Вивальди отсылают к барочной классике, то «Времена года» Пьяццолы представляют собой блестящий образец музыки танго.

Оба произведения, несмотря на свои отличия, пользуются огромной популярностью и любовью слушателей, но возможность услышать их в рамках одного концерта выдается нечасто.

В концерте «Времена года» такая возможность будет – Ольга Кемова (орган) и ансамбль солистов Mobilis подарят московским зрителям настоящий аргентино-итальянский вечер.