РИАМО - 13 июн. С 14 по 16 июня расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги скорректируют из-за проведения работ на перегонах «Крекшино» - «Толстопальцево» и «Солнечная» - «Внуково», для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Для проезда необходимо предъявить действительные на маршруте разовые билеты или абонементы АО «Центральная ППК».

«Четырнадцатого июня автобусы будут курсировать вечером по маршруту Москва – «Нара». 15 июня автобусы запустят по маршрутам Москва – «Нара», «Апрелевка» - «Нара», «Солнечная» - «Нара», Москва – «Малоярославец», «Апрелевка» - Москва. 16 июня автобусы будут курсировать по маршрутам «Нара» - Москва, «Апрелевка» - «Нара», Москва – «Нара», Москва – «Малоярославец», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.