РИАМО - 13 июн. Московское областное УФАС России решило, что сведения в отношении ООО «ТК Тел Центр» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

УФАС рассмотрело сведения в отношении компании, которые представило ГБУ Московской области «Трест геолого-геодезических и архитектурно-планировочных работ «Мособлгеотрест». Согласно представленной информации, бюджетное учреждение заключило с фирмой контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к интернету на объекте.

«В связи с нарушением ООО «ТК Тел Центр» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - отмечается в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «ТК Тел Центр» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ТК Тел Центр» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.