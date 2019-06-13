РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 июн. Сотрудники полиции подмосковной Балашихи задержали местную жительницу по подозрению в совершении кражи мобильного телефона, сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что в кассовой зоне магазина, расположенного на улице Третьяка, у него украли мобильный телефон стоимостью более 15 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 40-летняя местная жительница. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.