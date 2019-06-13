РИАМО – 13 июн. Определен подрядчик на проектирование физико-математического лицея в Сергиево-Посадском округе, им стал институт «Краснодаргражданпроект», принять учеников лицей сможет в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новое здание физико-математического лицея появится в Сергиево-Посадском горокруге. Соответствующий контракт на разработку проектной документации для строительства заключен с ОАО Территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Проектирование и строительство объекта намечено в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Финансирование предусмотрено за счет средств областного и муниципального бюджетов», – уточняется в материале.

Помимо учебных классов, в здании лицея предусмотрено размещение лабораторий, столовой, медицинского блока, библиотеки, спортивного и актового залов. Территория вокруг лицея будет благоустроена. В новом здании смогут учиться 525 учеников.

Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения.

«Принять учеников физико-математический лицей сможет в 2021 году», – подчеркнул Тагиев.