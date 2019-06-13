РИАМО – 13 июн. На нескольких улицах на севере столицы временно ограничат движение в четверг в связи с проведением концерта на стадионе «ВТБ Арена», сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Сегодня (13 июня – ред.) на стадионе «ВТБ Арена» концерт, и движение будет ограничено. С 17:00 до 19:00 и с 21:30 нельзя будет проехать на участках Театральной аллеи и Милицейского переулка. Частичные ограничения – на Ленинградском проспекте», – говорится в сообщении.

Автолюбителям, следующим в вечерний час пик на север, посоветовали заранее планировать маршруты.