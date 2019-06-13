РИАМО - 13 июн. В Ленинском районе Подмосковья бывший сотрудник полиции обвиняется в посредничестве во взяточничестве в сумме 1,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области бывшему специалисту-эксперту отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому району предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)», –отмечается в сообщении.

С декабря 2017 по март 2018 года обвиняемый осуществлял посредничество в передаче взятки в размере 1,78 миллиона рублей. Денежные средства, по данным следствия, предназначались для неустановленных должностных лиц из числа руководящего состава отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому району, полномочных совершать действия по постановке на миграционный учет иностранных граждан.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий. Продолжается установление всех должностные лиц из числа отдела полиции причастных к совершению преступления.

По данным главка МВД РФ по Московской области, назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.