РИАМО – 13 июн. Бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник попал в столичную больницу в результате алкогольного отравления, мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщается на сайте kp.ru.

«Рольника и его приятеля нашли местные жители на северо-западе Москвы; по некоторым данным, мужчины лежали без сознания на детской площадке в течение нескольких часов. В крови Рольника было найдено 4,2 промилле алкоголя, а также посторонние вещества, которые медики обнаружили в анализах», - говорится в сообщении.

По информации издания, сейчас Рольник находится в коме в критическом состоянии.

Михаил Рольник начал работать на MTV в 1999 году. Он вел такие программы, как «12 злобных зрителей» и «Shit-парад».

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