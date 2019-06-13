РИАМО - 13 июн. Днем в четверг в новой Москве зафиксировали сильные порывы ветра до 10 метров в секунду, такой ветер в столице может сохраниться до вечера, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве ясная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном – 18,2-20,7 градуса; Северном – 18,4-19,8 градуса, Северо-Восточном – 18,4-19,7 градуса, Восточном – 18,4-20,2 градуса, Юго-Восточном – 19,1-20,2 градуса, Южном – 18,1-21 градус, Юго-Западном – 17,9-19,3 градуса, Западном – 18,4-20,2 градуса, Северо-Западном – 18,9-20,1 градуса.

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха – 18,3-19,5 градусов, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха – 18,1-19,9 градуса, местами порывы ветра до 10 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Вечером при небольшой облачности осадков не ожидается. Температура в Москве составит 16-18 градусов, в Подмосковье – 14-19. Скорость северо-восточного ветра – 5-10 метров в секунду.