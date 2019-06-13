РИАМО – 13 июн. Мошенник вернул семье Бари Алибасова другого лысого кота вместо пропавшего любимца продюсера Чучи, неизвестный получил за это 800 тысяч рублей, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Ранее, когда сын продюсера Бари Алибасов-младший показывал журналистам квартиру, где его отец случайно выпил средство для прочистки труб, канадский сфинкс Чуча исчез. Сын Алибасова пообещал за возвращение питомца 800 тысяч рублей или выступление группы «На-На» на праздник.

«Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота», — сказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Он добавил, что мужчина позвонил по телефону группы «На-На» и рассказал, что очень торопится. Сын Алибасова был в командировке, но распорядился, чтобы нашедшему кота передали вознаграждение.

«Помощница продюсера забрала кота и хотела снять на видео момент передачи средств. Но мошенник наотрез отказался, он получил деньги прямо на улице, пожелал Алибасову выздоровления и ушел», — добавляется в сообщении.

Выяснилось, что вместо Чучи мужчина принес другого кота. Родственники могут обратиться в полицию по факту мошенничества.

Четвертого июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Продюсер остается в реанимации в тяжелом состоянии.