РИАМО - 13 июн. На подмосковной ферме «Рота-Агро Благовещенье» коров будут доить под классическую музыку, в доильном зале животноводческого комплекса завершился монтаж звукового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Три раза в день, во время дойки, теперь здесь, в одном из лучших хозяйств Подмосковья, будет звучать музыка. Сейчас подбирают репертуар, предпочтение отдадут классике – произведениям Моцарта, Вивальди, Бетховена», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По словам управляющей фермой Маргариты Захаровой, музыка благоприятно влияет на животных хотя бы потому, что она подавляет посторонние шумы, которые провоцируют стресс – это работа оборудования, иногда даже голоса доярок. Если во время дойки включать гармоничную, спокойную мелодию, то корова будет чувствовать себя расслабленно и комфортно.

«А значит, увеличится ее молокоотдача. По мнению специалистов, музыкальное сопровождение процесса доения способно увеличить надои на 4-5%», – дополнил Разин.

Но музыки недостаточно для высоких показателей, по мнению министра.

«На продуктивность коровы в первую очередь влияют такие факторы, как генетика, условия содержания, правильный уход и сбалансированные корма. Как раз соблюдение всех этих условий позволяет этому хозяйству быть в числе лидеров по объемам производства молока в регионе», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Молочно-товарный комплекс «Рота-Агро Благовещенье» – один из крупнейших производителей молока в Наро-Фоминском округе. На ферме содержится около 4 тысяч голов крупного рогатого скота высокопродуктивных молочных пород. Производственная мощность – более 50 тысяч литров молока в сутки. Предприятие стало одним из первых в регионе, где начали внедрять современные технологии в сельском хозяйстве.