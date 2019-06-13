РИАМО - 13 июн. В рамках программы «Сельское хозяйство Подмосковья» молодым семьям, специалистам и жителям села выплатили субсидии на улучшение жилищных условий в размере 54 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.

«В рамках государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья» 18 молодых семей и молодых специалистов, а также шесть граждан, проживающих в сельской местности, получили субсидии на улучшение жилищных условий в размере 54 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

В том числе 38,7 миллиона рублей выделили на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов и 15,3 миллиона рублей – на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Данная программа поддержки работает в Подмосковье с 2014 года.