РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. В четверг днем на Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной 11 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено по Новорязанскому шоссе в сторону области. Длина затора составляет 11 километров. Пробка начинается на 22-м километре Новорязанского шоссе и продолжается до Островцов Раменского городского округа. Это расстояние можно проехать за 71 минуту.

Также пробки образовались на Октябрьском и Комсомольском проспектах, улицах Смирновская, Кирова, Парковая, Митрофанова. Заторы есть и на улицах Инициативная, Котельническая, Волковском проезде.