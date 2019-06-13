РИАМО - 13 июн. Почти 40 социальных объектов, строящихся на внебюджетные средства, планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2019 году, сообщила журналистам в четверг министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«В составе любой застройки осуществляется строительство и социальных объектов, как за бюджетные, так и за внебюджетные средства. Внебюджетных объектов на сегодняшний день на территории Московской области в рамках проектов строится порядка 300. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 36 внебюджетных объектов», - сказала Федотова.

Она добавила, что в число этих объектов входит 10 школ, 15 детсадов, объекты здравоохранения, спорта и культуры.

Ранее Федотова сообщила, что за 2018 год в Московской области ввели в эксплуатацию 8,6 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. В этом году планируется ввести 7,2 миллиона квадратных метров жилья.