РИАМО - 13 июн. Организаторы форума «Я – гражданин Подмосковья» проводят роуд-шоу по городам Центрального федерального округа, в ходе которых приглашают молодежь принять участие в финальной смене, посвященной профессиональному образованию, сообщила журналистам в четверг министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«У нас проходят роуд-шоу, мы уже были в Туле и Воронеже, планируем поехать в Ярославль и Калугу. Приглашаем молодежь из Центрального федерального округа участвовать в одной из смен, она будет финальная. Здесь будут крупнейшие работодатели и крупнейшие учебные заведения, и ребята смогут найти работу или учебу своей мечты», – сказала Плещева.

Она добавила, что в ходе роуд-шоу студентам рассказывают о возможностях форума и о том, как заполнить анкету участника. Это можно сделать на сайте мероприятия.

«(Для участников не из Подмосковья – ред.) есть особенность. У них должна быть рекомендация от коллег, которые отвечают за молодежную политику. Ребята не должны сами прикреплять рекомендации, а мы сделаем выгрузку всех, кто подал анкеты, и этот список будем отсылать на территорию с просьбой дать рекомендации об активности этих людей», – пояснила Плещева.

Министр отметила, что Центральный федеральный округ – единственный, в котором нет своего общего молодежного форума. Привлечение участников из соседних регионов станет первым шагом в создании мероприятия окружного масштаба.

Финальная смена молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья» пройдет с 27 по 31 июля. В ее рамках будет работать уникальная кадровая площадка, а также состоится день открытых дверей Московской области.