РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июн. В подмосковных Люберцах 15 июня состоятся соревнования по мотоманеврированию, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник спортивно-технического клуба (СТК) «Люберцы» Игорь Каулин.

«Пятнадцатого июня в СТК «Люберцы» пройдут соревновательные заезды «Мотоманевры». Начало в 15:00», – сказал Каулин.

Он добавил, что в клубе оборудуют трассу для всех видов мотоциклов. Победителей наградят призами.

«Въезд, вход и даже участие – абсолютно бесплатно», – отметил Каулин.

Спортивное мероприятие пройдет по адресу: поселение Томилино Люберец, 1-й километр Рязанского шоссе, территория котельной №2. Также можно ввести в навигаторе «Спортивно-технический клуб «Люберцы».