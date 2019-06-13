РИАМО – 13 июн. Выявлен картельный сговор на торгах, проводимых администрацией Богородского городского округа и МКУ «Центр Муниципальных Закупок», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее управление признало ООО «ТРАСТАСТРОЙ» и ООО «ТСС» нарушившими закон о защите конкуренции, в части заключения устного картельного соглашения.

«Было установлено, что в ходе торгов участники аукционов ООО «ТРАСТАСТРОЙ» и ООО «ТСС» отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений», – отмечается в сообщении.

Упомянутые юридические лица подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, вследствие чего ООО «ТРАСТАСТРОЙ» смогло заключить государственные контракты на сумму более 36 миллионов рублей.

«ООО «ТРАСТАСТРОЙ» и ООО «ТСС», до вынесения решения по указанному делу, добровольно заявило о заключении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений», – заключается в материале.