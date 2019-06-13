РИАМО – 13 июн. Коммунистическая партия России (КПРФ) пойдет на выборы в Московскую городскую думу со списком кандидатов из коммунистов и беспартийных, выборы пройдут 8 сентября, сообщает «Интерфакс».

«По членству в партии: 32 кандидата – члены партии, 12 беспартийных. Блок коммунистов и беспартийных. Мы претворяем эту идею в жизнь. Среди беспартийных у нас – кандидат в мэры Вадим Валентинович Кумин, глава муниципального округа Степанов и координатор движения «Левый фронт» Анастасия Удальцова», – сказал депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома партии Валерий Рашкин.

Он добавил, что у КПРФ есть кандидатура на пост председателя Московской городской думы.

«Это Кумин Вадим Валентинович, абсолютно подготовленный. В совершенстве знает Москву, и знает, как вести работу», – отметил Рашкин.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.