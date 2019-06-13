РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июн. В парке «Наташинские пруды» Люберец 23 июня выступит творческая студия «Импровизация», они исполнят русские и украинские песни для всех желающих, сообщила «РИАМО в Люберцах» лидер «РосМолСпорт Московской области» Людмила Санькова.

Организатором мероприятия выступила организация «РосМолСпорт Московской области» при поддержке МУ «Парк культуры и отдыха» и общественной палаты горокруга Люберцы.

«Двадцать третьего июня для посетителей парка «Наташинские пруды» городского округа Люберцы выступит творческая студия «Импровизация» с программой русских и украинских народных популярных песен. Начало в 13:00», – сказала Санькова.

Она добавила, что все выступление будет идти исключительно под живой аккомпанемент.