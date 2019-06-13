РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июн. В подмосковных Люберцах за четыре года установили более 540 детских игровых площадок, в текущем году планируется установка еще 65, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«65 детских игровых и 52 спортивные площадки будут установлены в 2019 году в городском округе Люберцы в рамках программы комплексного благоустройства дворов. В настоящий момент уже идут подготовительные работы. Всего же с 2015 года мы установили 541 детскую и 358 спортивных площадок», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что шесть площадок в текущем году установят по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».

Ружицкий отметил, что в 2018 году в Люберцах выполнили работы по комплексному благоустройству 67 дворовых территорий с учетом восьми обязательных элементов благоустройства: озеленение и пешеходные дорожки, дворовое освещение, детские и спортивные площадки, информационные стенды, лавочки, урны, парковочные карманы, контейнерные площадки.

По его словам, в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева ежегодно на территории Люберец благоустраивают не менее 10% дворовых территорий.