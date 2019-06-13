РИАМО - 13 июн. В 2019 году власти Московской области решат проблемы 19 тысяч обманутых дольщиков, уже в июле ключи получат почти две тысячи человек, сообщила журналистам министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

«В Московской области было привлечено уже более шести миллиардов внебюджетных средств с 2012 года для того, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков. В этом году достаточно амбициозная задача решить проблемы 19 тысяч дольщиков. Уже на сегодняшний день почти шесть тысяч ключей вручили», - сказала Федотова.

Она добавила, что в июле ключи будут выданы почти двум тысячам обманутых дольщиков.

Ранее начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян сообщил, что в регионе разрабатывается мобильное приложение «Подмосковные стройки», с помощью которого жители узнают о ходе строительства и надежности застройщиков.