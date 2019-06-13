РИАМО - 13 июн. В 2019 году в Московской области введут 7,2 миллиона квадратных метров жилых помещений, ввод в эксплуатацию коммерческих объектов вырос примерно на 25%, сообщила журналистам министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова

«Московская область за 2018 год ввела в эксплуатацию 8,6 миллиона квадратных метров. Мы занимаем 10% от всего объема жилья в Российской Федерации. В 2019 году мы планируем ввести в эксплуатацию 7,2 миллиона квадратных метров», - сказала Федотова.

Она добавила, что на сегодняшний день в Московской области строится около 18 миллионов квадратных метров коммерческих нежилых объектов. Ввод таких объектов возрос примерно на 25%.