РИАМО - 13 июн. «Почта России» продолжает оказывать услуги по приему платежей от членов садовых и дачных некоммерческих товариществ (СНТ и ДНТ), первыми услугой воспользовались жители Одинцова и Орехово-Зуева, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Почта России» оказывает услугу по приему членских и целевых взносов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих коопераций по счетам прямо на дачных территориях.

«Одним из первых был ратифицирован договор с правлением ДНТ «Маяк» в Одинцове, затем вступил в силу договор с СНТ «Озерки». За минувшую неделю было оплачено более 100 счетов за газ, электроэнергию, а также членские и целевые взносы», – отмечается в сообщении.

Жители товариществ произвели оплату своих счетов, не покидая свой участок и дачную территорию: почтальон помог провести оплату с помощью мобильного почтово-кассового терминала, и средства сразу были переведены по назначению.

«На данный момент в разработке находятся несколько тысяч договоров с товариществами Подмосковья, некоторые из них уже вступили в силу. Такая услуга очень востребована у дачников – они с удовольствием пользуются возможностью оплачивать взносы и счета с помощью почтальонов и их мобильных терминалов», – заявила директор филиала «Почты России» Московской области Надежда Бабичева.

Жители подмосковных товариществ смогут оплатить услуги по вывозу мусора, электроэнергии, стационарной телефонной и сотовой связи, газа, а также услуги некоторых телевизионных и интернет-провайдеров. Наряду с указанными услугами, почтальон принимает и оформляет подписку на любимые издания, а также всегда в наличии лотерейные билеты.