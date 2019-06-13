РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Спортсмен из спортивного клуба «Цезарь» Подольска Борис Шикунов представит Россию на Кубке мира по кикбоксингу в разделе лоукик, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель Федерации кикбоксинга Подмосковья Алексей Батин.

С 14 по 16 июня в итальянском городе Римини пройдет Кубок мира по кикбоксингу «Wako world cup – 2019». Данный старт является одним из самых престижных и крупных в мире единоборств. В нем примут участие более 2 тысяч кикбоксеров из 40 стран мира, они будут бороться за медали во всех дисциплинах этого вида спорта.

«Московскую область в составе сборной команды России представят чемпионы России 2019 года Борис Шикунов из спортивного клуба «Цезарь» Подольска в разделе фулл-контакт с лоукиком и Кристина Исмаилова в разделе К-1 из Долгопрудного», – сказал Батин.

По его словам, состязания помогут Шикунову подготовиться к чемпионату мира, который пройдет осенью. На Кубке мира будет большинство тех спортсменов, кто готов побороться за золото чемпионата.