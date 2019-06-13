РИАМО - 13 июн. В 2019 году в Московской области планируют ввести в эксплуатацию пятнадцать новых поликлиник, в сферу здравоохранения также внедряются новые современные цифровые сервисы, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника.

В четверг в доме правительства Московской области состоялось награждение лучших работников сферы здравоохранения, приуроченное ко Дню медицинского работника.

«Чтобы оставаться на волне, удерживать высокий темп, нужно постоянно развиваться и повышать эффективность здравоохранения. Для этого мы продолжаем инвестировать в отрасль. Строим новые поликлиники, в прошлом году мы построили 16, в этом году планируем сдать 15 новых поликлиник», - сказал Воробьев.

По его словам, новые современные цифровые сервисы также внедряются в сферу здравоохранения, чтобы жители региона могли попасть на прием к врачу рядом с домом.

«В ближайшее время в Подмосковье должны появиться свои областные детские больницы по президентской программе. В Красногорске, Балашихе, вы знаете, мы сейчас ведем активно стадию проектирования, и мы приступим к строительству двух больших клиник. На это тоже в нашем регионе есть огромный запрос», - добавил Воробьев.