РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 июн. Ремонт разбитых тротуаров начали на улице Коминтерна в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Местные жители давно жаловались на плохое состояние тротуаров на улице Коминтерна. Плитка местами выпала и осыпалась, из-за чего ходить по тротуару было некомфортно.

«Начались работы по ремонту разбитых тротуаров на улице Коминтерна. Скоро здесь появится новый ровный асфальт», – говорится в сообщении.