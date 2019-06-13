РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 июн. Лицей научно-инженерного профиля Королева в нынешнем году вошел в число лучших школ в рейтинге агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»), говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Аналитическое агентство RAEX, которое проводит исследование образовательных учреждений с 2015 года, опубликовало список лучших школ России в нынешнем году. Впервые списки лучших составлены по каждому федеральному округу.В них вошли учреждения, которые готовят наибольшее количество выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России.

«В Центральном федеральном округе в перечень включены 20 школ. На втором месте Лицей научно-инженерного профиля из Королева», – говорится в сообщении.

Исследование школ базируется на эксклюзивных данных о приемных кампаниях ведущих вузов страны 2017 и 2018 годов, в которые поступили порядка 150 тысяч выпускников более чем 16 тысяч российских школ.