РИАМО – 13 июн. В Подмосковье свыше 11 тысяч выпускников написали ЕГЭ по информатике и биологии, результаты тестирования станут известны не позднее 27 июня, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Московской области проводится единый госэкзамен по информатике и ИКТ и биологии. В испытании приняли участие свыше 11 тысяч выпускников одиннадцатых классов. Для проведения экзаменов было задействовано 158 пунктов, в том числе четыре – на дому», – сказала Забралова.

По ее словам, для наблюдения за ходом проведения экзаменов аккредитованы 457 общественных наблюдателей, в том числе 113 представителей Российского союза молодежи, также в процедуре участвовали 17 онлайн-наблюдателей в Ситуационном центре Московской области и на федеральном портале smotriege.ru.

«Период основной сдачи единого госэкзамена плавно подходит к завершению. Впереди нас ждут резервные дни сдачи и апелляционные процедуры. Результаты сегодняшнего экзамена будут известны не позднее 27 июня», – уточнила Забралова.