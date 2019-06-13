РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 июн. В подъезде дома на улице Сакко и Ванцетти в подмосковном Королеве установили электроподъемник по просьбе жителей, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Проверил работу подъемника и качество ремонта в подъезде заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Константин Кушнарев.

«Отзыв жителей – это самая главная оценка работы управляющих компаний. Я проверил ремонт в данном подъезде, посмотрел, как работает электроподъемник, пообщался с жителями. И вижу, что управляющая компания «Жилкомплекс» прекрасно справилась с работой, ремонт выполнен качественно, в срок и с учетом пожеланий жителей. Это главное», – сказал Кушнарев.

Это второй электроподъемник, установленный в домах, которые обслуживает «Жилкомплекс». Такие подъемники устанавливают в подъездах по просьбе жителей, а заявку на ремонт подъезда можно оставить через приложение ЕДС.

Во время ремонта производится покраска стен и потолков, меняются окна, перила, почтовые ящики, светильники, ремонтируется входная группа. Ремонт в 20 многоквартирных домах уже выполнен.