РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июн. В Российской таможенной академии подмосковных Люберец в четверг 54 студентам вручили сертификаты о юридическом клиническом образовании, сообщил начальник академии Владимир Мантусов.

«Сегодня у нас прошло вручение сертификатов о юридическом клиническом образовании особо отличающимся 54 студентам Российской таможенной академии. Они прошли юридическую клинику, соединили теорию с практикой. Из года в год растет количество граждан, обращающихся к нам за помощью», – сказал Мантусов.

По его словам, юридическая клиника в Российской таможенной академии существует с 2011 года. За восемь лет студенты оказали юридические консультации 1981 человеку. В 2018 году они проконсультировали 466 человек, а за первое полугодие 2019 года – уже 326.

«Данная юридическая клиника создана для того, чтобы студенты юридического факультета могли бесплатно практиковаться, оказывая бесплатную юридическую помощь. Получить ее могут малоимущие граждане. В юридическую клинику берем студентов начиная с 3 курса. Они учат теорию, после летней сессии они уже допускаются в консультанты, перед этим сдают зачет», – отметил заведующий студенческой правовой консультацией – юридической клиникой Искандер Шарапов.

Он добавил, что студенты получают сертификат, который может дать им преимущество при устройстве на работу.

В конце мероприятия Шарапову от администрации муниципалитета вручили почетный знак «За усердную службу» и поблагодарили его за успешную работу на благо Люберец.