РИАМО – 13 июн. На пересечении улиц Новочеремушкинской и Цюрупы на юго-западе столицы изменена схема движения, проехать перекресток в прямом направлении теперь можно быстрее, сообщается на сайте московского транспорта.

Раньше при движении по Новочеремушкинской улицы от улицы Академика Полякова из крайней правой полосы можно было повернуть только направо на улицу Цюрупы, а проезд прямо был разрешен из левой полосы: с нее также можно было выполнить поворот налево на улицу Гарибальди.

«Автомобили, которые поворачивали на улицу Гарибальди, блокировали левую полосу, и те, кто проезжал перекресток в прямом направлении, были вынуждены ждать. С изменением разметки проезд прямо стал возможен и из крайней правой полосы. Таким образом, проехать перекресток в прямом направлении теперь можно быстрее», – говорится в сообщении.