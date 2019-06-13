РИАМО - 13 июн. Ежегодно через подмосковные стационары проходят свыше одного миллиона пациентов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника.

В четверг в доме правительства Московской области состоялось награждение лучших работников сферы здравоохранения, приуроченное ко Дню медицинского работника.

«Подмосковье большой регион. Мы ежегодно прирастаем на 90-100 тысяч человек. И каждый год через наши стационары проходят больше миллиона пациентов», - сказал Воробьев.

Он отметил, что свыше двух миллионов человек в год обслуживает скорая медицинская помощь.