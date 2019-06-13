РИАМО - 13 июн. Жителей Подмосковья предупредили, что масло сливочное «Крестьянское» производства ООО «Филимоновское масло» может быть опасным в эпидемиологическом отношении, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю выявило в обороте фальсифицированную молочную продукцию производства ООО «Филимоновское масло».

«В ходе предварительной проверки установлено, что предприятие ООО «Филимоновское мало» по адресу: Красноярский край, Канский район, село Филимоново, улица Луговая, дом 2А, строение 4, отсутствует», — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю направило информацию об этом в следственные органы.

Продукция данного производителя – масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жирности 72,5% - не соответствует обязательным требованиям по показателям фальсификации. Эта продукция производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление.