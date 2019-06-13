РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 июн. Управляющая компания «Жилкомплекс» с помощью установки дренажной системы решила проблему затопления подвала в доме №8А на Садовой улице подмосковного Королева, сообщается в Instagram-аккаунте городского координационного совета.

В домах на Садовой и Комсомольской улицах Королева периодически затапливает подвалы. Проблема существует с момента их постройки в 1960 году из-за близкого прохождения грунтовых вод. Проблема требует комплексного подхода, в том числе капитального ремонта и переустройства ливневой канализации.

«Управляющая компания ОАО «Жилкомплекс» разработала проект ликвидации подтопления дома №8А на улице Садовая. Учитывая особенности расположения, возможна реализация в относительно короткие сроки без проведения капитальных видов работ. В мае 2019 года был проведен монтаж дренажной системы. Тестовый период пройден успешно. Подвальное помещение соответствует установленным требованиям норм и правил эксплуатации жилого фонда», – говорится в сообщении.

Рабочие откачали, осушили и убрали подвальное помещение, спланировали грунт, организовали каналы отвода и технологические отверстия. Далее была смонтирована перфорированная дренажная труба по контуру и отводящие перфорированные колодцы. После укладки фильтрующих слоев поверх системы смонтировали насосное оборудование.

ОАО «Жилкомплекс» проводит дальнейшие инженерные изыскания осушения подвалов других домов, где существует такая проблема.