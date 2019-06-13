РИАМО - 13 июн. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) активно внедряет доступные формы получения информации о наличии задолженности и способах ее оплаты, которые позволяют любому интернет-пользователю осуществить платеж с минимальными временными затратами, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Московской области.

«Обладатели банковских карт Сбербанка России имеют возможность оплаты долгов по исполнительным производствам в личном кабинете интернет-банка Сбербанк Онлайн (без комиссии) через приложение «ФССП России», которое находится в разделе «Платежи – Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные системы», – отмечается в материале.

Популярная информационная система ФССП России «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте службы (fssprus.ru) позволяет его посетителям, обнаружившим себя в списке должников, воспользоваться удобным сервисом «Оплатить».

Погасить задолженность можно с помощью электронных платежных систем Qiwi (без комиссии) и WebMoney, платежных агрегаторов: оплатагосуслуг.ру, «Робокасса» и «Яндекс.Деньги». Данные электронные платежные системы в свою очередь позволяют воспользоваться международными платежными системами Visa и MasterCard (оплата любыми картами), платежными системами банков, операторами сотовых связей: «Мегафон», МТС, «Билайн», Теле2.

Платежная система «Яндекс.Деньги» позволяет погасить задолженность наличными через терминалы и салоны сотовой связи по всей России. Своевременную оплату в режиме онлайн граждане могут произвести через электронные платежные системы с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств.

Также с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте ФССП России граждане могут распечатать квитанцию со штрих-кодом для оплаты через банк.