РИАМО - 13 июн. Рабочие выполнили демонтаж одноэтажного здания в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы после контрольно-инспекционных мероприятий Госинспекции по недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Одноэтажное строение признано незаконной постройкой и демонтировано на улице Складочная, владение 5. Там расположено здание складского назначения, находящееся в частной собственности. В результате проведения строительных работ на земельном участке к зданию по адресу: улица Складочная, дом №5, строение 1, было незаконно пристроено одноэтажное строение площадью 30 квадратных метров.

«Строительство объекта проведено незаконно, разрешение на строительство не оформлялось, земельный участок под цели строительства не предоставлялся», — сказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Он заключил, что после работ по демонтажу, которые провел владелец самостроя, земельный участок освобожден и приведен в надлежащее санитарное состояние.