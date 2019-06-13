РИАМО - 13 июн. В столице сейчас проходит устранение нелегальных пристроек в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы, нарушения земельного законодательства выявили в ходе мониторинга промышленной территории, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Сейчас освобождаются незаконно используемые земельные участки: осуществляется демонтаж нелегальных пристроек к строениям 5, 7, 8 на улице Лодочная, владение 3.

«Объекты, где функционировали автосервис, автомойка, осуществлялась складская деятельность и предоставлялись бытовые услуги населению, были возведены без разрешительной документации с нарушением норм и требований земельного и градостроительного законодательства», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Глава контрольного ведомства уточнил, что владельцы самостроя решили сами устранить незаконные строения. Потом освобожденную территорию благоустроят.

«Борьбе с самостроем мы уделяем особое внимание. Мы делаем город комфортным и безопасным. Самострой не только опасен и несет угрозу жизни и здоровью граждан, он искажает облик города. Кроме того, самострой - нечестный бизнес, рассадник антисанитарии, криминала и чрезвычайных происшествий. Работа по выводу незаконных объектов носит системный характер и будет продолжена», — подчеркнул Овчинский.