РИАМО - 13 июн. Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшую женщину с места аварии в Новомосковском административном округе, где столкнулись автобус и легковушка, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на улицу Адмирала Корнилова в поселение Мосрентген, где произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. С места происшествия пострадавшую женщину эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы», – сказал собеседник агентства.

На борту ее сопровождала авиамедицинская бригада, добавил он.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.