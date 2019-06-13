РИАМО - 13 июн. В Подмосковье могут разработать туристические литературные маршруты, власти региона поддержат тех, кто будет их предлагать и разрабатывать, сообщила журналистам в четверг председатель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина.

«Моя мечта - сделать литературный маршрут. Литературные маршруты будут бесконечными, у нас чеховские места, места художников», - сказала Галкина.

По ее словам, идей по созданию маршрутов в Подмосковье много, власти региона готовы поддерживать всех, кто их будет предлагать и разрабатывать.

«Я думаю, что скоро будут маршруты за клубникой. Фантазии безграничны. Опять же очень хочется видеть активных людей, которые эти маршруты будут не просто предлагать. Мы готовы этих людей поддерживать, чтоб они придумывали маршруты», - пояснила Галкина.

В Подмосковье запустили проект «Лето в Подмосковье», задачей которого является привлечение туристов в небольшие города региона. В рамках проекта в Московской области пройдут фестивали, мероприятия под брендом «Подмосковные вечера».

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) также запустило новый специальный проект «Лето в Подмосковье», жители и гости региона теперь могут больше узнать об интересных местах Подмосковья, где можно с пользой провести лето.

Как провести лето в Подмосковье>>