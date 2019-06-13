РИАМО - 13 июн. Участниками форума «Я – гражданин Подмосковья» станут наиболее активные и мотивированные представители молодежи, прием заявок стартовал на сайте мероприятия, сообщила журналистам в четверг министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«На сайте поколениемо.рф можно зарегистрироваться и заполнить анкету. Логика простая: чем больше замотивирован человек, тем вероятнее, что он (пройдет отбор – ред.). Мы приглашаем преподавателей, организуем программы. Нам бы не хотелось приходить и объяснять ребятам, зачем они приехали на форум. Это три дня, за которые человек может взять все, и он должен это понимать», - сказала Плещева.

Член Общественной палаты Московской области Ирина Политова добавила, что прием заявок на каждую смену обычно прекращается за несколько дней до ее начала.

«Мы каждый раз объясняем ребятам, что чем больше они напишут о себе, чем больше покажут свою заинтересованность, тем больше вероятность у них попасть на форум», - пояснила Политова.

Московский областной молодежный форум «Я - гражданин Подмосковья» в этом году состоится в седьмой раз. Он пройдет с 11 по 31 июля в Волоколамском городском округе. Всего будет организовано пять смен, посвященных разным темам: «Творчество», «Предпринимательство», «Молодые парламентарии», «Волонтеры», «Профессиональное образование».