РИАМО - 13 июн. Движение транспорта на участке Беговой улицы на севере Москвы прекратят с 20 июня из-за инженерных работ, ограничение будет действовать на одной полосе, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса города Москвы.

Пути объезда придется выбирать водителям, которые пользуются участком Беговой улицы в районе корпуса 1 дома №17.

«Период: с 20 июня по 31 июля круглосуточно. Особенности: одна полоса», — говорится в сообщении.