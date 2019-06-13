РИАМО - 13 июн. Глава Коломенского городского округа Подмосковья Денис Лебедев и мэр испанского города Асторга Арсенио Гарсиа Фуертес подписали соглашение о побратимстве двух городов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Торжественная церемония состоялась в российском посольстве в Мадриде. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между Коломенской торгово-промышленной палатой и Торговой палатой Асторги. Документы были подготовлены при содействии посольства России и представительства Россотрудничества в Испании», – говорится в сообщении.

Договор о побратимстве стал результатом плодотворных переговоров, которые стартовали два месяца назад в Коломне и завершились накануне Дня России в Асторге. Делегации обоих муниципалитетов побывали друг у друга с официальными визитами, познакомились с историей городов, предприятиями, посетили ведущие образовательные и культурные учреждения.

«Наша основная задача – развитие экономики. Соглашения о побратимстве с европейскими городами дает нам не только возможность привлечь зарубежных партнеров с высокотехнологичным производством, но и позволяют расширять наши рынки и продавать нашу продукцию в Европе», – отметил Лебедев.

В первую очередь двустороннее сотрудничество будет налаживаться в туристической сфере. На сегодняшний день туризм составляет около 2% доходов муниципалитета, а обмен опытом с испанским городом может помочь развитию этого направления, так как Асторга является одним из самых посещаемых туристических городов.