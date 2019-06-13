РИАМО – 13 июн. Сотрудники МВД обеспечили охрану общественного порядка и безопасность на праздновании Дня России, всего участниками массовых мероприятий стали свыше 5 миллионов человек, сообщается на сайте министерства.

«По всей стране состоялись праздничные гуляния, концерты и фестивали, посвященные празднованию Дня России. Более 5 миллионов человек приняли участие в свыше 4,2 тысячи мероприятий. Общественный порядок во время празднования обеспечен в полном объеме», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, для обеспечения охраны правопорядка было задействовано около 40 тысяч сотрудников полиции. Также были привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций.

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России.