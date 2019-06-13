РИАМО - 13 июн. Туристический поток в Московскую область может вырасти на 30% благодаря проекту «Лето в Подмосковье», сейчас большую часть иностранных туристов в регионе составляют китайцы, сообщила в четверг вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

В четверг Виртуозова в Больших Вяземах презентовала проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона.

«Мы сегодня для себя ставим показатель плюс 30%. На ближайшие три года ставим для себя задачу - увеличение потока в два раза», - сказала Виртуозова.

По ее словам, львиная доля иностранцев в настоящий момент в Подмосковье - гости из Китая.

«Если мы сегодня говорим о туризме, это не только эмоции наши восторженные. Это безусловно экономическая история. То есть туризм для нас - это экономика. Поэтому крайне важно оставить туриста на два дня. Хочется, чтобы они остались, например, переночевать в Коломне, а утром съездить до Зарайска», - подчеркнула Виртуозова.

В Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье», в рамках которого подготовлены туристические маршруты и разнообразные мероприятия. Будут в регионе проходить и события под брендом «Подмосковные вечера».

В Подмосковье этим летом состоятся такие фестивали, как фестиваль Чайковского и «Славянское подворье». В августе гурманов ожидают два крупных события – Всероссийский агрофестиваль в Истре и гастрофест в Пушкинском округе.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) также запустило новый специальный проект «Лето в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона теперь могут больше узнать об интересных местах Подмосковья, где можно с пользой провести лето.

Как провести лето в Подмосковье>>