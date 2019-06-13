РИАМО - 13 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды лучшим работникам региональной сферы здравоохранения в преддверии празднования Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 16 июня, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу поприветствовать в этом зале наших дорогих, уважаемых врачей, докторов, всех кто задействован в системе здравоохранения. В важнейшей, ключевой, стратегической отрасли для жизни каждого региона и Московской области в частности», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в настоящее время в Подмосковье в сфере здравоохранения работают более 116 тысяч человек - это врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, которые трудятся в круглосуточном режиме без праздников и выходных.

Воробьев вручил знак «За заслуги перед Московской областью» III степени заведующему 2-м травматологическим отделением, врачу-травматологу-ортопеду Подольской городской клинической больницы Александру Здоровенко.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоили акушерке родильного отделения Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Татьяне Глазуновой; заведующей пульмонологическим отделением, врачу-пульмонологу филиала «Костинский» Королевской городской больницы Екатерине Дорофеевой.

Кроме того, звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоили заведующему отделением противоопухолевой лекарственной терапии стационара №1, врачу-онкологу Центральной городской клинической больницы Реутова Владиславу Петрову; заведующей детским отделением, врачу-педиатру Бронницкой городской больницы Альфие Рашидовой и врачу-хирургу поликлинического отделения филиала №7 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Виктору Стецюку.

Почетную грамоту губернатора Московской области вручили операционной медицинской сестре операционного блока Московского областного госпиталя для ветеранов войн Татьяне Александровой, благодарность губернатора Подмосковья получил врач-эндокринолог поликлиники Сергиево-Посадской районной больницы Сергей Куров.

Благодарность губернатора Подмосковья и денежную премию в размере 8 миллионов рублей получил коллектив Луховицкой центральной районной больницы, занявший первое место в конкурсе «Лучшая взрослая поликлиника Московской области».

Также благодарность губернатора и денежную премию в размере 5 миллионов рублей получил коллектив Красногорской городской больницы №2, занявший первое место в конкурсе «Лучшая детская поликлиника Московской области».

«Я хочу с большим удовольствием поздравить каждого с наступающим Днем медицинского работника. Хочу поблагодарить за ваш профессионализм, за вашу самоотдачу, за то, что врач всегда рядом с человеком, которому тяжело, который нуждается в помощи», - добавил Воробьев.

По его словам, быть медиком – это призвание и особый дар.

«В Подмосковье множество действительно выдающихся медиков, чьими достижениями мы гордимся. Это наши звезды, на которых мы равняемся. Многих мы постарались пригласить сегодня в этот зал, чтобы еще раз сказать вам отдельные слова благодарности», - заключил Воробьев.