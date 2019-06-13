РИАМО - 13 июн. В 2019 году в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» 23 семьи работников сельского хозяйства получат субсидии на приобретение или строительство жилья, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«На строительство или приобретение жилья аграрии Подмосковья в этом году получат порядка 48 миллионов рублей. Данные средства позволят обеспечить жильем 23 молодые семьи и молодых специалистов в области АПК», – сказал Разин.

Вручение свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья семьям работников ведущих хозяйств агропромышленного комплекса Московской области состоится 14 июня в 10:30 в здании министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Среди получателей субсидии – ветеринарные врачи, водители, доярки, тракторист и технолог машиностроения, техник искусственного осеменения и механизатор, аграрии из девяти муниципальных образований области», – отметил Разин.

В 2018 году на улучшение жилищных условий сельхозработников в Подмосковье выделили порядка 50 миллионов рублей. Эти деньги получили 27 семей, в том числе 22 молодых специалиста.